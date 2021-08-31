13-летняя петербурженка порезала ножом сотрудника полиции, спасшего ее от падения из окна

В Петербурге полицейский героически спас девочку от падения из окна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции получил ранение, спасая 13-летнюю девочку от падения из окна. Около 18:00 страж порядка прибыл в одну из квартир дома на улице Композиторов по вызову органов опеки. Дело в том, что у подростка умерла мама, после чего сироту хотели отправить в детдом. Но девочка была против и попыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа. К счастью, полицейский успел схватить ее за ноги в последний момент.

- 33-летний сотрудник полиции затащил подростка обратно на кухню. Однако в этот момент девочка схватила со стола кухонный нож и нанесла полицейскому резанную рану шеи. По предварительной информации, это вышло случайно, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После всего приключившегося с девочкой беседуют представители органов опеки, к которым присоединился инспектор по делам несовершеннолетних. Медики оказали помощь раненому полицейскому.