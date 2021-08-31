Детский омбудсмен Петербурга одобрила китайскую идею запрета онлайн-игр для школьников

Анна Митянина поддержала идею запретить онлайн-игры для несовершеннолетних. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина высказалась в поддержку китайской инициативы по запрету на онлайн-игры для всех несовершеннолетних. Напомним, детям в Поднебесной теперь можно развлекаться в виртуальной реальности не более трех часов в неделю.

Как считает Митянина, идея хорошая, но в России ее будет сложно реализовать, потому что непонятно, как контролировать исполнение запрета.

- Мне нравится эта идея, потому что вред, который приносят эти онлайн-игры, мы сейчас уже наблюдаем. Начиная от игровой зависимости и заканчивая играми на деньги. Я знаю, что такая существует система, когда, вступая вот в эту онлайн-игру, проигрываются суммы. Причем суммы эти берутся у родителей, и не всегда это санкционировано родителями. Я бы согласилась с таким подходом, - сообщила детский омбудсмен в своем Instagram.

Анна Митянина добавила, что в России неплохо бы для начала запретить школьникам пользоваться гаджетами во время уроков.