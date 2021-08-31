Петербургские ветеринары помогли более 120 тысячам животных

Смольный отчитался о работе государственных ветклиник в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские ветеринарные клиники приняли более 120 тысяч животных, 90 тысяч из которых бесплатно вакцинировали от бешенства. Речь только о государственных медучреждениях, о чьей работе отчитались в Смольном. Каждый месяц более 700 ветеринаров помогают 9 тысячам животных. На развитие государственной ветслужбы в городе в 2021 году выделили 164 млн рублей.

- Деньги направляются на оснащение медучреждений новым оборудованием, оказание ветпомощи, поддержку приютов для бездомных животных и другое. Ежегодно в городе вводятся в эксплуатацию вновь построенные ветеринарные объекты, - сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

До конца 2021 года на Лиговском проспекте откроется еще одна ветклиника, крупнейшее лечебно-диагностическое и научно-исследовательское учреждение Северной столицы. Работать больница начнет в начале следующего года.