Под сотню образовательных объектов откроют с 1 сентября в Ленобласти

В Ленобласти сообщили об открытии 98-ми образовательных объектов. Фото: «Кванториум» Ленобласть

В Ленинградской области с 1 сентября 2021 года откроются 98 образовательных объектов. Все они реализованы в рамках национального проекта. Занять себя смогут не только дети, но и взрослые. В число объектов вошли 24 «Точки Роста», два кванториума, один «IT-клуб» и 14 спортивных залов.

- Кроме этого со Дня знаний откроется еще ряд образовательных мест: региональный центр по работе с одаренными детьми с 18-ю удаленными площадками во всех муниципальных районах, Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов на базе Ленинградского областного института развития образования и другие, - сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ленобласти родителям будут приходить на телефон смс-уведомления о посещении школы ребенком.