Спасатели обнаружили труп повешенного мужчины на телефонной вышке в Ленобласти

В Ленобласти спасатели сняли с телефонной вышки повешенного мужчину. Фото: vk.com/acclo

В Ленинградской области спасатели обнаружили тело повешенного мужчины на телефонной вышке в поселке Ларионово, что расположен в Приозерском районе возле Судаковского озера. Обстоятельства смерти не сообщаются, это выясняют полицейские. Сотрудникам аварийно-спасательной службы пришлось спустить труп с вышки посреди ночи.

- Спасатели из Приозерска сняли погибшего с помощью альпинистского снаряжения и передали сотрудникам полиции, - написали сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти в своей группе во «Вконтакте».

Кроме этого в 47-м регионе за сутки спасли двух человек из одного лесного массива возле СНТ «заря» в Лужском районе. Пострадавших передали в руки родственников, которые и обратились за помощью.