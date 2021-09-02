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Общество2 сентября 2021 10:05

В четверг температура в Петербурге упадет ниже климатической нормы

Днем 2 сентября будет не выше +15, а в пятницу похолодает до +10
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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С приходом осени в Петербурге резко похолодало.

С приходом осени в Петербурге резко похолодало.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге холодает все сильнее. Вместе с календарным наступлением осени столбик термометра начал опускаться ниже и ушел за границу климатической нормы, которая на первую декаду сентября составляет +15...+17 градусов.

- 2 сентября Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона, ушедшего на северо-восток европейской части России. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон останется ниже климатической нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в городе воздух прогреется всего до +13…+15 градусов, по области будет +11…+16. Ожидается северо-западный порывистый ветер, возможны кратковременные дожди.

Ну а в пятницу осадки станут сильнее, температура упадет до +10 градусов, ветер станет сильнее.

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