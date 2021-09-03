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Звезды3 сентября 2021 1:04

Путин планирует приехать в Петербург на празднование 800-летия Александра Невского

В Северной столице все основные мероприятия пройдут в воскресенье, 12 сентября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербург планирует приехать Владимир Путин. Возможно, 12 сентября. Фото: администрация президента РФ (архив)

В Петербург планирует приехать Владимир Путин. Возможно, 12 сентября. Фото: администрация президента РФ (архив)

Владимир Путин планирует посетить Санкт-Петербурга для участия в праздновании 800-летия Александра Невского. Напомним, основные мероприятия в честь великого князя запланированы в Северной столице на воскресенье, 12 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о визите чуть позже.

- У президента есть планы в связи с этой датой (800-летием Невского), мы своевременно вас проинформируем. Но планы есть, - цитируют Пескова в ТАСС.

Добавим, что останки Александра Невского хранятся в Лавре. Недавно там отреставрировали фасады Семинарского корпуса, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы вместе с усыпальницей, а также восточные ворота.

К слову, афишу всех мероприятий в честь 800-летия князя можно посмотреть на специально созданном сайте anevsky800.ru.