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Общество4 сентября 2021 14:11

Экс-вокалисту Deep Purple помогут с жильем в Ленобласти

Выделить участок земли в одном из своих загородных поселков готова одна из холдинговых компаний
Игорь ВЛАДИМИРСКИЙ
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Генеральный директор ХК «Сити-78» Руслан Гайсин.

Генеральный директор ХК «Сити-78» Руслан Гайсин.

Фото: СОЦСЕТИ

Экс-вокалист культовой рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер может поселиться в Ленинградской области. Холдинговая компания «Сити-78» готова выделить участок земли музыканту в одном из своих загородных поселков, если он примет российское гражданство. Об этом заявил партнер фестиваля Baltic Rally и генеральный директор ХК «Сити-78» Руслан Гайсин.

- Я большой поклонник рока в целом и лично Джо Линн Тернера, я вырос на музыке Rainbow и Deep Purple. Буду рад, если легендарный музыкант станет нашим соотечественником и моим соседом и обоснуется в Ленинградской области в одном из наших коттеджных поселков. Также готов оказать ему содействие в получении кредита на строительство загородного дома, — заявил Руслан Гайсин.

О том, что всемирно известный рок-музыкант, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер хочет получить российское гражданство и планирует обратиться с этой просьбой к властям, стало известно 3 сентября.