Организатора фестиваля «День Д» в Петербурге отпустили из полиции

Администрация утверждает, что мероприятие не согласовали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция отпустила организатора фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву. Женщину забрали вместе с двумя координаторами проекта в отделение во время мероприятия 4 сентября 2021 года. Напомним, фестиваль был посвящен 80-летию Сергею Довлатова, и чтение его рассказов в сквере на Загородном, 17 была часть программы.

О своем освобождении Анна сообщила на странице в Facebook поздно вечером 4 сентября. Однако, женщину ждут для объяснение в полиции еще в воскресенье.

Напомним, в администрации центрального района объяснили, почему организаторов фестиваля «День Д» задержала полиция. Там утверждают, что мероприятие не было с ними согласовано.

- Организаторы не направляли в адрес администрации никаких документов по поводу его проведения. По предварительным данным, мероприятие не было согласовано также ни с одним профильным комитетом, - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.