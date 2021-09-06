Уроки в петербургских школах состоятся в дни выборов

Уроки в петербургских школах состоятся несмотря на выборы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уроки в школах Санкт-Петербурга состоятся в дни выборов. Несмотря на то, что избирательные комиссии будут работать с 17 по 19 сентября 2021 года, дети все равно будут учиться. Об этом 6 сентября "КП-Петербург" рассказали в пресс-службе комитета по образованию города.

- Уроки в петербургских школах в дни работы избирательных комиссий 17 и 18 сентября состоятся по расписанию с обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, - рассказали в комитете.

В каждой школе будет отдельно приниматься решение о том, пройдут ли уроки очно или дистанционно, в зависимости от возможности учреждений города развести образовательно-избирательные потоки.

Для учеников начальных классов в эти дни предложено организовать занятия вне школы - экскурсии, дни здоровья или поход в музей.

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