Более 1,5 тысяч подростков занимались озеленением Петербурга летом 2021 года

Более полутора тысяч подростков помогали летом в благоустройстве и озеленении Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге минувшим летом более полутора тысяч подростков помогали озеленять и благоустраивать город. Большинство - 1195 человек - утроились на летнюю подработку через Биржу труда, еще 424 человек были трудоустроены по договорам с садово-парковыми предприятиями. Об этом 7 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Город каждый год организует кампанию по трудоустройству подростков на каникулах. Это хорошая возможность для ребят провести лето с пользой, заработать деньги, а главное — почувствовать себя причастными к созданию комфортной городской среды. Поработав вместе со специалистами, дети понимают, как важна ежедневная забота о чистоте и красоте города, - отметил губернатор Александр Беглов.

Подростки трудились в пятидневку по 3-4 часа. За это время они помогли привести в порядок Александровский сад, парк около ТЮЗа, Исаакиевский сквер, Марсово поле и многие другие сады и парки. В основном они пололи кустарники и цветники, подметали дорожки, убирали мусор и скошенную траву.

Средняя заработная плата составила 10 067 рублей в месяц.