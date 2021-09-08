Оранжереи Таврического сада превратят в общественное пространство

Таврический сад в ближайшее время ждет преображение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оранжереи Таврического сада собираются реконструировать к середине 2025 года. Смольный уже нашел инвесторов, которые займутся реализацией проекта. Территорию передали в аренду на 49 лет.

- История эта долгая. Город занимался поиском инвестора, как минимум, последние пару лет. Сейчас уже можно говорить о появлении на этом месте нового общественного пространства для комфортного времяпрепровождения горожан и проведения культурно-развлекательных мероприятий, - рассказал «КП» собеседник, знакомый с ситуацией.

Также на сайте Комитета по инвестициям появилась информация, что объем вложений в оранжереи Таврического сада составит 700 миллионов рублей.

Добавим, что в общей сложности, девелоперы ходят реконструировать 60 процентов пространства.