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Общество9 сентября 2021 16:00

Жители Ленобласти смогут потратить маткапитал на лечение детей

В регионе увеличили количество направлений для реализации маткапитала для многодетных семей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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С сентября жители Ленобласти смогут потратить материнский капитал на лечение детей

С сентября жители Ленобласти смогут потратить материнский капитал на лечение детей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Начиная с сентября 2021 года жители Ленинградской области смогут тратить материнский капитал на лечение детей. Так, в социальный кодекс региона были внесены изменения, расширяющие возможности использования выплаты, рассказали 9 сентября в областной администрации.

- Материнский капитал можно будет тратить на оказание ребенку платных медицинских услуг, - пояснили в администрации 47-го региона.

Также деньги из маткапитала можно будет потратить и на платные услуги стоматолога для мамы. Однако это доступно только тем, кто родил третьего ребенка после 1 июля 2011 года. Вылечить зубы с помощью материнского капитала сможет и отец, если он является единственным усыновителем третьего ребенка в возрасте до полугода.

Сегодня материнский капитал в Ленобласти получают более 1,2 тысяч многодетных семей. Размер выплаты - 126,9 тысяч рублей.