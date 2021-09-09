Жители Ленобласти смогут потратить маткапитал на лечение детей

С сентября жители Ленобласти смогут потратить материнский капитал на лечение детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Начиная с сентября 2021 года жители Ленинградской области смогут тратить материнский капитал на лечение детей. Так, в социальный кодекс региона были внесены изменения, расширяющие возможности использования выплаты, рассказали 9 сентября в областной администрации.

- Материнский капитал можно будет тратить на оказание ребенку платных медицинских услуг, - пояснили в администрации 47-го региона.

Также деньги из маткапитала можно будет потратить и на платные услуги стоматолога для мамы. Однако это доступно только тем, кто родил третьего ребенка после 1 июля 2011 года. Вылечить зубы с помощью материнского капитала сможет и отец, если он является единственным усыновителем третьего ребенка в возрасте до полугода.

Сегодня материнский капитал в Ленобласти получают более 1,2 тысяч многодетных семей. Размер выплаты - 126,9 тысяч рублей.