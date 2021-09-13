Пять грибников заблудились в лесу в Ленобласти

Спасатели Ленобласти за выходные вывели из леса пять грибников / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Сезон "тихой охоты" еще не закончился, поэтому грибники продолжают активно ходить в лес. Порой, не без приключений. Сразу пять человек заблудились в лесу в Ленинградской области в районе деревни Низово. Это произошло в ночь на понедельник, 13 сентября 2021 года, рассказали в аварийно-спасательной службе 47-го региона.

- Сегодня ночью дежурной смене поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург поступила информация, что в лесном массиве около деревни Низово заблудились пять человек, - рассказали спасатели.

На поиски пропавших грибников сразу же отправились спасательные отряды. Они смогли оперативно отыскать заблудившихся людей и вывести их из леса.

На данный момент все заблудившиеся в порядке. Пострадал ли кто-то из грибников, не сообщается.