В гипермаркетах "О`Кей" в Петербурге произошел кассовый сбой

В петербургских магазинах «О`кей» покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Продуктовый "коллапс" произошел в Санкт-Петербурге вечером 14 сентября 2021 года. В сети гипермаркетов "О`Кей" произошел кассовый сбой, из-за этого посетители не могли оплатить покупки ни картой, ни наличными. Об этом они пожаловались в социальных сетях.

- В гипермаркете "О'кей" во Фрунзенском районе не работают кассы. Люди стоят в очереди уже более получаса, - рассказали недовольные покупатели.

Из-за этого в магазинах образовались большие очереди. Как оказалось, не повезло не только покупателям гипермаркета на Фучика, но и всем остальным. Сотрудники магазина заявили, что кассы не работают во всех гипермаркетах сети.

Добавим, что вечером перестали работать и основной сайт сети, а также интернет-магазин, где можно было заказать доставку.