В Петербурге не могут выбрать оформителя города к Новому году из-за жалоб в УФАС

УФАС приостановил определение победителя в госзакупке по новогоднему оформлению Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге приостановили определение победителя госконтракта, который займется праздничным оформлением города к Новому году и Рождеству. Об этом сообщается на странице соответствующей госзакупки. Напомним, Смольный выделил на украшение Северной столицы световыми гирляндами более 23 млн рублей. В итоге лот взяла компания «ОМ-Консалтинг», предложив справиться за 21,9 млн. Однако другие конкурсанты были против решения и пожаловались в УФАС.

- Первая жалоба от ИП Леонова С.А. отозвана. Втораяжалоба от ООО «ТехКонтроль» в данный момент рассматривается, - сообщается в документациях госзакупки.

К слову, второй «жалобщик» посетовал в УФАС на то, что его заявку незаконно признали несоответствующей требованиям. Например, стороны спорят насчет характеристик световой гирлянды над Крюковым каналом.