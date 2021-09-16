Последние новости в Санкт-Петербурге на 16 сентября 2021 года: Сроки включения отопления в жилых домах и экстренная посадка самолета

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 16 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 16 сентября 2021 года. Накануне в городе совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Анталии. Внезапно при подлете к Северной столице у воздушного судна отказал один из двигателей. К счастью, самолет благополучно приземлился, здоровье 95 пассажиров в порядке. По факту происшествия проводят проверки в прокуратуре и следственном управлении на транспорте.

На улице Кораблестроителей открыли первый в России киносквер. Именно возле дома №23 жил герой Олега Басилашвили из «Осеннего марафона». На благоустройство ушло 18 млн рублей. Теперь там есть и необычные скульптуры, отсылающего к фильму, вроде телефонной будки, гигантских наручных часов, бесконечную дорожку в виде восьмерки.

Наконец, сообщаем радостные новости – во всех жилых домах Петербурга к 17 сентября появится отопление. Соответствующее распоряжение власти уже дали, осталось посмотреть, как его исполнят районные администрации и управляющие компании. Пока что батареи горячие только в 70% многоквартирных домов.