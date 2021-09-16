Зарплата чиновников Ленинградской области выросла на 4%

Чиновникам Ленинградской области с 1 сентября подняли зарплаты на 4% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области выросла заработная плата у чиновников. Как пишет издание "Мойка78", индексация произошла с 1 сентября 2021 года. Уровень дохода увеличился на 4 процента.

- Администрация Ленобласти опубликовала постановление, в котором сообщается, что индексация ежемесячного денежного вознаграждения у сотрудников составила 4 процента, - сообщает издание.

Так, по документу, руководитель правительства губернатора и правительства Ленинградской области должен обеспечить реализацию постановления для своих сотрудников.

Ранее сотрудники администрации прогнозировали, что объем доходов областного бюджета 47-го региона в 2021 году составит порядка 120,5 миллионов рублей.