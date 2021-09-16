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Происшествия16 сентября 2021 8:06

Женщину с зелеными глазами больше месяца разыскивают в Петербурге

Петербурженка пропала без вести 3 августа
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Без вести пропавшую женщину больше месяца разыскивают в Петербурге

Без вести пропавшую женщину больше месяца разыскивают в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге уже больше месяца ведутся поиски женщины с зелеными глазами. В четверг, 16 сентября 2021 года, за помощью в поисках без вести пропавшей к горожанам обратилась поисковая организация "Лиза Алерт". В соцсетях появилась ориентировка на исчезнувшую женщину.

- 46-летняя Виктория Цветкова пропала без вести в Санкт-Петербурге. О местонахождении женщины ничего не известно с 3 августа 2021 года, - сообщили поисковики.

Последний раз ее видели 3 сентября / Фото: Лиза Алерт

Последний раз ее видели 3 сентября / Фото: Лиза Алерт

Виктория Цветкова ростом около 160 сантиметров. Телосложение у женщины худощавое, волосы темно-русого цвета, глаза зеленые. Во что была одета в день пропажи неизвестно.

Поисковики просят горожан, которые видели эту женщину, сообщить любую информацию об этом по телефону 8(800)700-54-52 или по номеру экстренной службы 112.