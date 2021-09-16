Прокуратура проводит проверку аварийной посадки самолета из Антальи в Пулково

В Пулково проводится проверка в связи с аварийной посадкой самолета Фото: Александр ГЛУЗ

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета из Антальи в Пулково. ЧП произошло в одиннадцатом часу вечера 15 сентября 2021 года. Предварительно, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

- По предварительным данным, причина аварийной посадки борта рейса Анталья - Санкт-Петербург - техническая неисправность. Самолет приземлился благополучно, - сообщили в Северо-Западной прокуратуре.

На борту в момент ЧП находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из людей не пострадал. После приземления все оперативно покинули самолет.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры, - добавили в прокуратуре.