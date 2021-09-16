Полиция задержала мужчину за сексуальные домогательства к 13-летней девочке у дома в Петербурге

Полиция задержала мужчину, приставашего к 13-летней девочке в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция оперативно нашла мужчину, который подозревается в домогательстве к 13-летней девочке. Об этом 15 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. За день до этого петербуржец напал на школьницу у парадной дома на Суздальском проспекте.

- Около четырех часов дня 14 сентября 13-летняя девочка возвращалась домой. И у парадной дома 5/1 по Суздальскому проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении ребенка, - рассказал источник.

Утром следующего дня подозреваемого нашли. Оказалось, что он забрался далеко от своего места жительства, чтобы приставать к девочке. 34-летнего мужчину задержали прямо возле его дома на Московском шоссе.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины судимостей не было.