Уголовное дело возбудили на внука, жившего с трупом бабушки в Петербурге

Уголовное дело завели на внука, жившего в Петербурге с трупом бабушки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга 15 сентября 2021 года возбудила уголовное дело на внука, который несколько дней жил в квартире с трупом бабушки, скрывая ее смерть от родственников. 30-летнего мужчину задержали днем ранее. Полиции он сказал, что старушка умерла сама, поведал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- О смерти женщины в полицию сообщила ее дочь. Она рассказала, что пришла навестить родственницу и обнаружила ее труп в кровати, - сообщил источник.

На голове у женщины были кровоподтеки. А 30-летний внук, проживавший с бабушкой в одной квартире, заявил, что старушка как-то раз упала, он положил ее на кровать, а та умерла. Родным он ничего говорить не стал, испугавшись что его обвинят в смерти бабушки.

Однако экспертиза показала, что пенсионерка умерла от закрытой тупой травмы груди, которая привела к дыхательной недостаточности. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.