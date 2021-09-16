Угонщиков трактора задержали в Ленинградской области

В Лодейнопольском районе Ленобласти задержаны мужчины, угнавшие трактор Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области полиция задержала угонщиков трактора. ЧП произошло в Лодейнопольском районе. Около семи часов вечера 15 сентября 2021 года в управление МВД по Северной столице и 47-му региону поступило сообщение о том, что трое неизвестных забрались в кабине трактора JCB и уехали.

- Поступило сообщение от гражданина о том, что в поселке Янега трое неизвестных совершили угон трактора JCB, едут в сторону деревни Рахковичи. Нарядом полиции был обнаружен трактор JCB, в котором без документов находился 45-летний мужчина, - рассказали в полиции.

Позже заявление в полицию поступило и от 27-летней владелицы трактора. Она сообщила о краже.

Полиция оперативно задержала двух мужчин - 40 и 45 лет. Старшего отправили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.