Старинную усадьбу "Сосновка" готовят к продаже в Петербурге

Усадьбу Чернова в Петербурге готовят к продаже / Фото: citywalls.ru

В Санкт-Петербурге собираются подать старинную усадьбу Чернова "Сосновку". 16 сентября 2021 года стало известно, что компания "Дом.рф" готовится выставить на аукцион исторического здания, расположенного в доме 72 по Октябрьской набережной.

- Торги намечены на второй квартал 2022 года. Новый собственник должен будет заняться сохранением памятника федерального значения, - сообщает компания.

Также с молотка должны будут уйти еще одиннадцать зданий в Петербурге.

Усадьба была построена в конце 19-го века архитектором Александром фон Гогеном. В советское время здание отдали под дом отдыха и больницу, во время войны дом отошел министерству связи СССР. Позже там появилась радиостанция.