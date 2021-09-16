Новые дома в 11 районах Петербурга подключили к электричеству в 2021 году

Более 20 новых жилых комплексов Петербурга обеспечены электроэнергией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с начала 2021 года к электроснабжению были подключены 22 новых жилых комплекса, которые располагаются в 11 районах города. Мощность составила более 13 МВт, а размер инвестиций - порядка 400 миллионов рублей. Об этом в Смольном рассказали 16 сентября.

- Очень важно оперативно подключать строящиеся жилые кварталы к электрическим сетям. Надежное электроснабжение – это комфорт и безопасность горожан, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, электричество появилась в ЖК "Жемчужная гавань", "Богатырь", "Добрыня", "Аист" и многих других, в том числе в малоэтажном комплексе в Пушкине. Всего это порядка 10 тысяч жителей.

В скором времени к электроснабжению подключат еще 31 строящийся комплекс. Общая присоединяемая мощность составит 46 МВт.