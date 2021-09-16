Стилизованные под старину фонари установят в центре Петербурга

Стилизованные под старину фонари устанавливают на Ставропольской улице Петербурга / Фото: Администрация Центрального района

В центре Санкт-Петербурга установят стилизованные под старину фонари. Монтаж нового освещения ведется на Ставропольской улице, которая идет от Тверской улицы до Таврического переулка. Об этом 16 сентября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

- На всем протяжении объекта будет установлено 20 чугунных опор освещения с 40 современными светильниками. Стилизованные под исторический облик фонари гармонично дополнят сложившийся архитектурный ансамбль улицы, которая на карте Санкт-Петербурга появилась с 1798 года, - рассказали в районной администрации.

Сейчас подводка электричества к фонарем сделана по воздушным линиям. Но после установки новых опор, провода в воздухе исчезнут. Гофрированные трубы под кабельную линию прокладывают под проезжей частью методом горизонтально направленного бурения.