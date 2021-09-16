Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 16 сентября

Более 1,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 16 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел очередной рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 16 сентября 2021 года в городе выявлено еще 1653 случая заражения. Это второе место по стране, впереди только Москва, где за сутки заболели 2479 человек.

- За сутки рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге произошел на 2,7 процента. Постепенно уровень ежедневного прироста зараженных приближается к показателям конца августа, - сообщают в оперштабе.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 16 сентября / Фото: Яндекс

Также за минувшие сутки в Петербурге от коронавируса скончались 39 человек, выздоровели 1017 пациентов. За все время пандемии статистика следующая: заражены 597 035 горожан, из них выздоровели 567 280 человек и умерли 21 170 пациентов.

В Петербурге открылся первый в мире центр, который будет изучать постковидный синдром. Специалисты отмечают, что коронавирус способствует развитию минимум 18 аутоиммунных заболеваний.