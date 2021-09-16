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Происшествия16 сентября 2021 12:07

Следственный комитет начал проверку конфликта между водителем социального такси и пенсионеркой в Петербурге

Ранее полиция уже возбудила уголовное дело
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет Петербурга проверяет водителя социального такси, напавшего на пенсионерку

Следственный комитет Петербурга проверяет водителя социального такси, напавшего на пенсионерку

Фото: Олег ЗОЛОТО

К разборке конфликта между водителем социального такси и пенсионерки-инвалида в Санкт-Петербурге подключился следственный комитет города. Специалисты проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Об этом в ведомстве сообщили 16 сентября 2021 года.

- Появилась информация о том, что у городской поликлиники №38, расположенной в доме 26 по Кавалергардской улице водитель социального такси, в ходе внезапно возникшего конфликта оскорблял пожилую женщину, являющуюся инвалидом первой группы, а также нанес ей не менее одного удара, - рассказали в комитете.

Сейчас следователи проводят проверку в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. После этого может быть принято решение о возбуждении дела.

Напомним, что полиция уже возбудила уголовное дело о хулиганстве.