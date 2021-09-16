Вход на станцию метро "Невский проспект" ограничат на два месяца с 21 сентября

Вход в метро «Невский проспект» на Грибоедова ограничат из-за ремонта эскалатора Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на два месяца ограничат вход на станцию метро "Невский проспект". Режим работы изменится с 21 сентября 2021 года. Речь идет о вестибюле, выходящим на канал Грибоедова. Об этом 16 сентября 2021 года рассказали в пресс-службе метрополитена города.

- С 21 сентября по 25 ноября 2021 года по рабочим дням с 18:30 до 19:30 часов вход в вестибюль номер 2 станции "Невский проспект" будет ограничен, - уточнили в городской подземке.

Временные неудобства для пассажиров связаны с капитальным ремонтом эскалатора на станции. Также, при необходимости, интервал времени закрытия и ограничения может быть изменен.

Петербургский метрополитен попросил горожан учитывать факт ремонта и заранее планировать свой маршрут. Напомним, что также на станцию можно попасть со второго входа на Невском проспекте, либо через Гостиный двор.