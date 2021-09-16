Переход на регулярное отопление в Петербурге произойдет в ближайшие дни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 13 сентября началось периодическое протапливание, чему были очень рады жители города. Однако все ждут, когда батареи начнут грать на полную мощность. По словам вице-губернатора Сергея Дрегваля, это произойдет уже в ближайшие дни, пишет газета "Петербургский дневник".

- Регулярное отопление объявляется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов, - отметил вице-губернатор.

Также он добавил, что судя по текущей температуре и прогнозу погоды, регулярное отопление в Петербурге включат в ближайшие дни. Однако точную дату Дрегваль пока не назвал.

Потеплели батареи во многих жилых домах города уже 15 сентября. Правительство города дало распоряжение, чтобы протапливать все многоэтажки начали уже к 17 сентября.