Петербурженка заявила о пропаже трехлетнего сына с бывшим мужем

Петербурженка заявила о пропаже сына и мужа в Краснодарском крае Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию о том, что у нее пропал трехлетний сын вместе с мужем, с которым она разводится. В среду, 15 сентября 2021 года, 30-летняя женщина обратилась в отделение МВД Московского района и рассказала, что супруг увез ребенка на отдых, но спустя время они перестали выходить на связь. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что 18 августа ее 31-летний муж забрал их трехлетнего сына на отдых в Краснодарский край, где живут родители супруга. Они договорились, что отец вернет мальчика спустя две-три недели, - сообщил источник.

В течение этого времени женщина постоянно созванивалась с сыном по видеосвязи. Но 11 сентября супруг перестал отвечать на звонки. Его родители также не выходят на связь.

Женщина пояснила, что сейчас они с мужем в бракоразводном процессе.