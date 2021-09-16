Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 13:09

Петербурженка заявила о пропаже трехлетнего сына с бывшим мужем

Отец отвез ребенка на отдых в Краснодарский край и перестал выходить на связь
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербурженка заявила о пропаже сына и мужа в Краснодарском крае

Петербурженка заявила о пропаже сына и мужа в Краснодарском крае

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию о том, что у нее пропал трехлетний сын вместе с мужем, с которым она разводится. В среду, 15 сентября 2021 года, 30-летняя женщина обратилась в отделение МВД Московского района и рассказала, что супруг увез ребенка на отдых, но спустя время они перестали выходить на связь. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что 18 августа ее 31-летний муж забрал их трехлетнего сына на отдых в Краснодарский край, где живут родители супруга. Они договорились, что отец вернет мальчика спустя две-три недели, - сообщил источник.

В течение этого времени женщина постоянно созванивалась с сыном по видеосвязи. Но 11 сентября супруг перестал отвечать на звонки. Его родители также не выходят на связь.

Женщина пояснила, что сейчас они с мужем в бракоразводном процессе.