Количество госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге выросло

Более 300 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки выросло число госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 16 сентября 2021 года накануне в больницы попали еще 349 человек. Днем ранее были госпитализированы 300 зараженных.

- Всего, на данный момент, в больницах с наличием коронавируса и пневмониями находятся более 4 тысяч человек. Коечный фонд города заполнен на 76 процентов. В запасе имеется около 1 тысячи свободных коек, - говорится в отчете городской администрации.

В реанимациях в тяжелом состоянии находятся более 400 человек, еще 153 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что по последним данным, суточный прирост в городе составил более 1,6 тысячи человек. Также в Петербурге открыли первый в мире центр изучения постковидного синдрома.