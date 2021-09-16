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Авто16 сентября 2021 14:29

Все развязки КАД с Мурино начнут перекрывать с 20 сентября

По 3 октября на трассе будет ремонт дороги
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Развязки КАД с Мурино начнут перекрывать с 20 сентября

Развязки КАД с Мурино начнут перекрывать с 20 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге с 20 сентября 2021 года начнется ремонт дороги. До 3 октября рабочие будут устранять колейности на всех развязках с Мурино, из-за чего поочередно запланированы полные перекрытия съездов.

- Сроки работ могут быть изменены с учетом погодных условий. Объезд перекрытых участков будет проходить по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

График перекрытий / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

График перекрытий / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Также, для удобства автомобилистов, дорожники опубликовали график, когда будут перекрывать тот или иной съезд. В местах производства работ также установят специальные знаки и водоналивные барьеры.