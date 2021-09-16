Полиция показала видео конфликта водителя соцтакси и пенсионерки в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга 16 сентября 2021 года показала видео конфликта пенсионерки и водителя социального такси. Сам инцидент произошел накануне. Пожилая женщина вызвала машину, чтобы доехать от поликлиники до дома. Сама она инвалид и тяжело передвигается. Однако таксист начал хамить женщине и ударил ее.

- От 70-летней петербурженки, инвалида 1 группы, поступило заявление о конфликте с водителем социального такси, которое она вызвала. Как установили полицейские инцидент произошел около 12 часов у здания поликлиники на Кавалергардской улице, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

57-летний мужчина оскорблял старушку и ударил ее. Также он напал и на девушку, которая вступилась за пенсионерку.

Сейчас водитель уже задержан. На него возбуждено уголовное дело, а также проверяет следственный комитет и прокуратура.