Девелопер "Самолет" приобретает крупнейшего оператора реновации в Петербурге

Девелопер «Самолет» покупает компанию — оператора реновации в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге девелопер "Самолет" принял решение о приобретении одного из самых крупных операторов программы по расселению аварийного жилья в городе, компании "СПб Реновация". Об этом 16 сентября 2021 года пишут РИА Новости.

- После заключения одной из крупнейших сделок на российском рынке девелопмента компания станет отдельным подразделением регионального бизнеса, - пишет издание.

Так, "СПб Реновация" станет подразделением группы "Самолет Регионы" акционера Александра Прыгункова.

Известно, что в портфель петербургской компании входят большие участки комплексного освоения территорий. Всего "СПб Реновация" занималась 22 проектами, и за 10 лет построила свыше миллиона квадратных метров недвижимости. При этом, в эти новые дома были переселены из аварийного жилья порядка 700 семей.