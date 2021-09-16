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Звезды16 сентября 2021 16:20

Историческую Дачу Юхневича в Комарово, где жила Матильда Кшесинская, выставили на продажу

Деревянная усадьба является объектом культурного наследия города
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Историческую Дачу Юхневича в Комарово выставили на продажу / Фото: Авито

Историческую Дачу Юхневича в Комарово выставили на продажу / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге на продажу выставили историческую Дачу Юхневича вместе с землей. Это одно из самых старинных деревянных зданий на Карельском перешейке, располагается на Морской улице в Комарово. Объявление о продаже появилось 16 сентября 2021 года. Цена - 420 миллионов рублей.

- Земельный участок в 1,93 га с вековыми соснами. Дача Юхневича, дошедшая до наших дней, является, пожалуй, самой красивой дачей в Комарово. Ее первоначальный хозяин, Александр Мечиславович Юхневич, заведовал театральной комиссией Невского Общества устройства народных развлечений, - рассказал продавец.

Известно, что в начале 20-го века в Даче побывал весь бомонд Петербурга. Такое-то время в особняке даже жила знаменитая балерина Матильда Кшесинская.

Здание было признано объектом культурного наследия города. Сейчас в особняке заканчиваются работы по реставрации.