Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 16:37

Все педагоги детских учреждений Петербурга получили единовременные выплаты

Учителя и воспитатели должны получить по 10 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Педагогические работники получили единовременные выплаты

Педагогические работники получили единовременные выплаты

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все педагогические работники Санкт-Петербурга получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом 16 сентября 2021 года заявили в Смольном. Постановление правительства было подписано еще 3 сентября и все деньги учителям должны быть перечислены в течение трех недель.

- Выплаты произведены по всем спискам. В настоящий момент идёт исправление технических ошибок, уточнение некорректных реквизитов. По плану до конца недели технический процесс выплат будет завершен, - рассказали в городской администрации.

Так, по 10 тысяч рублей должны получить работники школ, детских садов, а также педагоги, которые работают в учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования. Кроме того, выплаты положены и тем, кто занимается с детьми в учреждениях спорта и культуры, а также многие другие.