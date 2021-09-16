Все педагоги детских учреждений Петербурга получили единовременные выплаты

Педагогические работники получили единовременные выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все педагогические работники Санкт-Петербурга получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом 16 сентября 2021 года заявили в Смольном. Постановление правительства было подписано еще 3 сентября и все деньги учителям должны быть перечислены в течение трех недель.

- Выплаты произведены по всем спискам. В настоящий момент идёт исправление технических ошибок, уточнение некорректных реквизитов. По плану до конца недели технический процесс выплат будет завершен, - рассказали в городской администрации.

Так, по 10 тысяч рублей должны получить работники школ, детских садов, а также педагоги, которые работают в учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования. Кроме того, выплаты положены и тем, кто занимается с детьми в учреждениях спорта и культуры, а также многие другие.