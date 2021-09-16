В Петроградском районе открылся инновационный центр детского чтения

«Библиотека книжных героев» - новый современный центр для детей в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петроградском районе появился инновационный центр детского чтения «Библиотека книжных героев». В нем принципы классической библиотеки объединились с новыми технологиями. Теперь дети Петербурга смогут учиться добру на основе современной литературы в креативном пространстве библиотеки.

- В условиях, когда киберпространство становится ареной информационной войны и боевых действий, открытие современных высокотехнологичных библиотек имеет особое значение. Именно книга учит нас таким качествам, как добро, взаимопомощь, забота о ближнем. Только так мы сможем воспитать настоящих патриотов, любящих страну и наш великий Петербург, – отмечает председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Открытие библиотеки посетил председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетить «Библиотеку книжных героев» может любой ребенок. В ней есть мультимедийная интерактивная зона дополненной реальности, интерактивная карта России, студия детской цифровой журналистики и мультимедийные инсталляции.