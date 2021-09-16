Авиакомпания отстранила от полетов самолет, совершивший аварийную посадку в Пулково

Совершивший аварийную посадку в Пулково самолет на время отстранят от полетов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиакомпания «Россия» приняла решение временно отстранить от полетов самолет, который совершил аварийную посадку поздним вечером 15 сентября в Пулково. Напомним, один из двигателей воздушного судна внезапно дал сбой. Позже оказалось, что туда попала стая птиц. К счастью, экипаж успешно посадил самолет, здоровье 95 пассажиров в полном порядке. Сейчас судно изучают специалисты.

- Ситуация не стала критической, благодаря грамотным действиям экипажа. Воздушное судно отстранено от полетов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолета, - сообщили ТАСС в авиакомпании.

Добавим, что по факту происшествия все еще проводят проверки прокуратура и следственное управление на транспорте СК РФ.