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Общество16 сентября 2021 17:35

Вице-губернатор Бондаренко раскритиковал глав ЖСК за нежелание включать тепло в жилых домах Петербурга

По словам чиновника, в некоторых районах экономят средства за энергоресурс
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге не все главы ТСЖ и ЖСК вовремя включают тепло в жилых домах.

В Петербурге не все главы ТСЖ и ЖСК вовремя включают тепло в жилых домах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко раскритиковал глав ТСЖ и ЖСК из некоторых районов города за нежелание включать тепло в жилых домах. Напомним, Смольный дал поручение обеспечить всех горячими батареями к 17 сентября. Но, по данным на утро 16-го числа, к отоплению подключили только 75% от всего количества многоквартирных домов. По словам Бондаренко, одним из проблемных районов является Калининский.

- Председатели ТСЖ и ЖСК не спешат включать отопление, экономя средства за энергоресурс. С такими людьми мы активно работаем, пытаемся их, условно говоря, заставить подключить отопление, - отметил чиновник на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Добавим, что Смольный надеется подключить весь жилфонд к теплу в худшем случае до конца пятницы.