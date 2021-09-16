Вице-губернатор Бондаренко раскритиковал глав ЖСК за нежелание включать тепло в жилых домах Петербурга

В Петербурге не все главы ТСЖ и ЖСК вовремя включают тепло в жилых домах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко раскритиковал глав ТСЖ и ЖСК из некоторых районов города за нежелание включать тепло в жилых домах. Напомним, Смольный дал поручение обеспечить всех горячими батареями к 17 сентября. Но, по данным на утро 16-го числа, к отоплению подключили только 75% от всего количества многоквартирных домов. По словам Бондаренко, одним из проблемных районов является Калининский.

- Председатели ТСЖ и ЖСК не спешат включать отопление, экономя средства за энергоресурс. С такими людьми мы активно работаем, пытаемся их, условно говоря, заставить подключить отопление, - отметил чиновник на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Добавим, что Смольный надеется подключить весь жилфонд к теплу в худшем случае до конца пятницы.