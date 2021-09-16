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Общество16 сентября 2021 17:56

Зажупанье и Утешение вошли в топ самых странных названий населенных пунктов Ленобласти

Исследование подготовил сервис «Яндекс.Карты»
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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Сервис «Яндекс.Карты» провел исследование названий населенных пунктов России.

Сервис «Яндекс.Карты» провел исследование названий населенных пунктов России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис «Яндекс.Карты» провел исследование названий населенных пунктов России. Согласно ему самые популярные слова в названиях пунктов Ленобласти - это «большой», «горка», «бор», «гора» и «новинка». При этом есть 2, 2 тысячи названий, которые встречаются на карте Ленинградской области только один раз.

Согласно исследованию область активно развивается. Новых населенных пунктов в 2,5 раза больше, чем старых. Среди них есть и пункты с необычными названиями, например, Зажупанье, Старая Канава, курята, Аудио и Утешение.

Аналитики выявили и самые длинные названия. Одно из них носит деревня Погорелец-Воскресенский. В нем целых 22 буквы. Не далеко ушел и поселок Торфопредприятие - 16 букв. Самых коротких названий нашли 16, все они состоят из трех букв. Это, к примеру, Нос, Луг, Юги и Мхи