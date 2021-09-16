Бабье лето придет в Санкт-Петербурге 24 сентября

Над Петербургом навис Северный антициклон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метеорологи рассказали, когда в Санкт-Петербурге ждать бабье лето. Но прежде чем наступят теплые деньги, жителям Северной столицы придется немного потерпеть. До конца сентября в городе установится прохладная погода с температурой +13 градусов. Но неделя до 26 сентября 2021 года будет солнечной и без дождей.

- Бабье лето в Петербурге начнется с 24 сентября и продлится до конца месяца. Но жаркой погоды не ждите, воздух прогреется только до +15 градусов, - сообщил «Комсомольской правде» Михаил Леус, ведущий специалист «Центра ФОБОС». – Штормовые ветры в ваш регион больше не придут до конца сентября.

Синоптики говорят, что сейчас над Петербургом навис Северный антициклон. Именно он дает стабильную и сухую погоду.

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