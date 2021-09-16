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Авто16 сентября 2021 18:19

Движение по круговому перекрестку на развязке с КАД в Мурино запустят 17 сентября

Теперь выезд из западной части города станет гораздо комфортнее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мурино 17 сентября откроют рабочее движение по круговому перекрестку на развязке с КАД. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Мурино 17 сентября откроют рабочее движение по круговому перекрестку на развязке с КАД. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

17 сентября с 10:00 в Мурино запустят движение по новому круговому перекрестку, который находится в составе развязки с КАД. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе правительства Ленобласти. Правда, движение на участке запустится пока в рабочем режиме. Предполагается, что выезд из западной части города станет намного комфортнее.

- «Кольцо» ускорит движение транспорта по всем четырем съездам развязки: за счет отсутствия светофоров на нем машины будут проезжать быстрее. Саму развязка с КАД открыли еще год назад, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.

«Комсомолка» напишет репортаж с места событий. Следите за обновлениями на нашем сайте в пятницу, 17 сентября.