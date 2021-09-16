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Общество16 сентября 2021 18:37

Власти Петербурга поменяют границы двух районов из-за намывных территорий

В частности, один из участков находится у порта Бронка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге изменят границы двух районов, включив туда намывные территории.

В Петербурге изменят границы двух районов, включив туда намывные территории.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге хотят изменить границы Петроградского и Петродворцового районов из-за включения в их состав новых намывных территорий. Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления, проходящем антикоррупционную экспертизу. В частности, одна из площадей располагается возле порта Бронка. В Петроградском районе земельный участок побольше.

- Искусственная территория площадью 165 843 квадратных метров по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, участок 21 (Невская губа Финского залива в районе западной части Крестовского острова), - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Добавим, что проект отправили на проверку в прокуратуру. Общая площадь новых территорий районов составит 1 353 508 квадратных метров.