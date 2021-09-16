Более 947 тысяч человек посетили Павловск за восемь месяцев

Свыше 947 тысяч человек побывали в музее-заповеднике «Павловск» за последние 8 месяцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музей-заповедник «Павловск» принял 947,895 тысяч человек с января по август 2021 года. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе музея.

- За восемь месяцев 2021 года 245,598 тысяч человек побывали во дворце, а 702,297 тысяч человек посетили Павловский парк, - пояснили в ГМЗ «Павловск».

Сотрудники музея отмечают, что за этот же период в 2020 году у них было чуть больше 523 тысяч гостей. К слову, это самая маленькая посещаемость за последние пять лет. Но это неудивительно, так как в это время был разгар пандемии коронавируса и музеи на некоторое время закрывали.

- Больше всего гостей в заповеднике за восемь месяцев, начиная с 2017 года, было в 2019 году – 1 миллион 127 тысяч 305 человек, - добавили в «Павловске». – А за год, за последние пять лет, в 2018 году – 1 миллион 479 тысяч 749 человек.

По словам работников музея, дворец посещают реже, чем в Павловский парк.