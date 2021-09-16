Москвичи остались в восторге от Алисы Фрейндлих на сцене после перенесенного коронавируса

Алиса Фрейндлих вышла на сцену театра в Москве после перенесенного коронавирусу. Фото: instagram.com/manucharov

Москвичи стоя аплодировали петербургской актрисе Алисе Фрейндлих, которая вышла на сцену в столице впервые после перенесенного коронавируса. Напомним, 86-летняя народная артистка СССР боролась с инфекцией два месяца. Еще до наступления лета она рвалась в бой, играть главную роль в спектакле «Волнение» в БДТ имени Товстоногова. Теперь театр на гастролях в Москве – и там в восторге от формы Алисы Бруновны.

По словам коллег и зрителей, Алиса Бруновна в отличной форме. Фото: instagram.com/manucharov

В гримерке с Фрейндлих пересекся коллега Вячеслав Манучаров. В Instagram-аккаунте артиста появилась общая фотография с легендарной актрисой.

- С великой Алисой Бруновной Фрейндлих, после спектакля «Волнение», - подписал снимок Манучаров.

Добавим, что в БДТ Товстоногова сейчас масштабный ремонт. Предполагается, что театр откроется в ноябре 2021 года.