Ночные заморозки обещают с 17 по 19 сентября в Ленобласти

В Ленобласти обещают заморозки по ночам с 17 по 19 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС предупреждает жителей Ленинградской области о ночных заморозках с 17 по 19 сентября включительно. По прогнозам синоптиков, температура в воздухе и на почве будет от -1 до -3 градусов по Цельсию. Согласно информации от МЧС, эти условия именуют опасным агрометеорологическим явлением.

- 17-19 сентября сохраняется вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленобласти. Кроме этого высока вероятность происшествий, связанных с травматизмом людей в связи переохлаждением и обморожениями, особенно среди социально незащищенных слоев населения, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Совет спасателей МЧС прост – в холодную погоду нужно одеваться многослойно, чтобы легче сохранить тепло. Особенно стоит позаботится о комфорте ног.

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