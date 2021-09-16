Подъезд к поселку Пушное начали ремонтировать под Выборгом

В поселке Пушное под Выборгом починят дорогу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Ленобласти начался ремонт дороги, ведущей к поселку Пушное. Работы масштабные – предстоит закатать в новенький асфальт около шести километров проезжей части. О ходе ремонта сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Там подчеркнули, что подъезд к поселку важен, так как он соединяется с федеральной трассой «Скандинавия».

- Сейчас на объекте снимают старое полотно. Государственным контрактом предусмотрена укладка двух слоев нового покрытия, укрепление обочин, нанесение знаков и разметки, - отмечают власти 47-го региона.

Далее дорожники возьмутся за обновление еще одной магистрали в районе – участка дороги между Выборгом и Смирново, от развязки со «Скандинавией» в сторону поселка. Там тоже полностью заменят асфальт и сделают новую разметку.