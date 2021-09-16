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Здоровье16 сентября 2021 21:14

В Петербурге обновили рекорд августа по числу госпитализаций больных коронавирусом

В стационары попали 349 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за стуки госпитализировали 349 человек. Такого не было с начала августа.

В Петербурге за стуки госпитализировали 349 человек. Такого не было с начала августа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за прошлый день, 15 сентября, госпитализировали рекордное с начала августа число больных коронавирусом. В стационары отправились 349 человек. Об этом сообщили в Смольном, предоставив журналистам обновленный список показателей развития пандемии. Судя по подросшему количеству госпитализаций и зараженных инфекцией за сутки (1 653 человек), в городе начался сезонный эпидподъем.

- За день в стационары поступило 349 человек, выписали – 245. В реанимации находятся 419 пациентов, из них 153 подключили к аппарату ИВЛ., - сообщается в документе Смольного.

Кроме этого за сутки в городе привили от коронавируса чуть более 3 тысяч человек, а вторично – 9,7 тысячи. Итого полный цикл вакцинации закончили 1 575 623 петербуржца.