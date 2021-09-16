«Комсомолка» помогла улучшить условия лечения двухлетнего ребенка в детской больнице №5

Комздрав и "КП" помогли улучшить условия лечения двухлетнего ребенка в детской горбольнице №5 в Купчино. Фото: предоставлено "КП"

«Комсомолке» удалось частично помочь матери двухлетнего ребенка улучшить условия лечения в детской городской больнице №5 в Купчино. Напомним, накануне мы написали о разрухе и грязи в 13-м инфекционном отделении медучреждения, а затем обратились за помощью в комитет по здравоохранению. На следующий день к проблемам Юлии и ее сына было немного другое отношение.

- Нам поменяли кровать, нашли нормальную. Принесли горшок. Это уже приятно. Спрашивали, что для нас еще сделать. Пока будем тут лечиться (от бронхита – Прим.Ред.). В пятницу возьмем кровь, и если она будет лучше, то сможем уйти под расписку и лечиться дома плюс платными врачами, - рассказала Юлия «КП-Петербург».

Было - стало. Немного, но таковы нынешние реалии. Фото: героя публикации

К слову история об ужасных условиях в отделении больницы от «Комсомолки» собрала более сотни комментариев в одной из районных групп во «Вконтакте». Некоторые люди писали, что за два десятка лет там ничего не меняется, а обращение на имя главврача не дают результата.